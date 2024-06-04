Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Masrafsız %0 Faizli 35.000 TL!
Masrafsız %0 Faizli 35.000 TL!
Sponsorlu İçerik
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Düzce'de çıkan kavgada bir kadın, komşusunu silahla vurarak öldürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 21:57, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 21:59
Yazdır
Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Konuralp bölgesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.B. isimli kadın, yan dairesinde yaşayan komşusu Özlem Alcan'ı çıkan tartışma sonrası silahla 3-4 el ateş ederek vurdu. Ardından polis ekiplerini arayan S.B. teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayete kurban giden Özlem Alcan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber