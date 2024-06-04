Vinç üzerinde rahatsızlanan operatörü itfaiye kurtardı
Manisa'nın Kula ilçesinde çalıştığı esnada rahatsızlanması sonucu vinç üzerinde mahsur kalan operatör itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 22:32, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 22:33
Manisa Celal Bayar Üniversitesi yanında bulunan yurt inşaatında çalışan vinç operatörü çalıştığı esnada belinden rahatsızlanması sonucu vinçten inemeyerek durumu iş arkadaşlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kula İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekiplerin merdivenli araçla müdahalesi sonucu vinç operatörü kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Operatörün durumunun iyi olduğu öğrenildi.