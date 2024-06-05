SGK 344 sözleşmeli personel alacak

Kadro dağılımına göre, 260 büro personeli, 69 destek personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 teknisyen alımı yapılacak.

Bu kişilerin 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Adaylar başvurularını, 14 Haziran Cuma gününe kadar "e-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu Kariyer Kapısı" üzerinden yapabilecek.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili diğer tüm ayrıntılar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası veya "Kariyer Kapısı" üzerinden yayımlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanını sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.