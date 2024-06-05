Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
ÖSYM tarihinde bir ilk! Millilere özel YKS servisi
ÖSYM tarihinde bir ilk! Millilere özel YKS servisi
EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi faaliyete geçti
FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi faaliyete geçti
SGK 344 sözleşmeli personel alacak
SGK 344 sözleşmeli personel alacak
Ette tartışma bitmiyor: halelerde pazarlık yöntemi kamu maliyetini artırıyor
Ette tartışma bitmiyor: halelerde pazarlık yöntemi kamu maliyetini artırıyor
FETÖ'den 15 Temmuz itirafları: Bizim yaptığımızı kimse bilmesin
FETÖ'den 15 Temmuz itirafları: Bizim yaptığımızı kimse bilmesin
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar ek finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar ek finansman
Alman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen riskler
Alman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen riskler
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SGK 344 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, merkez ve taşra teşkilatı için 344 sözleşmeli personel alacak. Adaylar başvurularını, 14 Haziran'a kadar yapabilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 09:16, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:17
Yazdır
SGK 344 sözleşmeli personel alacak

Kadro dağılımına göre, 260 büro personeli, 69 destek personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 teknisyen alımı yapılacak.

Bu kişilerin 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Adaylar başvurularını, 14 Haziran Cuma gününe kadar "e-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu Kariyer Kapısı" üzerinden yapabilecek.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili diğer tüm ayrıntılar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası veya "Kariyer Kapısı" üzerinden yayımlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanını sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber