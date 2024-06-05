Motosikleti sonu oldu: Genç kızdan geriye fotoğrafları kaldı

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
ÖSYM tarihinde bir ilk! Millilere özel YKS servisi
ÖSYM tarihinde bir ilk! Millilere özel YKS servisi
EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi faaliyete geçti
FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi faaliyete geçti
SGK 344 sözleşmeli personel alacak
SGK 344 sözleşmeli personel alacak
Ette tartışma bitmiyor: halelerde pazarlık yöntemi kamu maliyetini artırıyor
Ette tartışma bitmiyor: halelerde pazarlık yöntemi kamu maliyetini artırıyor
FETÖ'den 15 Temmuz itirafları: Bizim yaptığımızı kimse bilmesin
FETÖ'den 15 Temmuz itirafları: Bizim yaptığımızı kimse bilmesin
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar ek finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar ek finansman
Alman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen riskler
Alman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen riskler
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Motosikleti sonu oldu: Genç kızdan geriye fotoğrafları kaldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada 20 yaşındaki Sümeyye Gençer, sürüklenerek otomobilin altına girdi ve hayatını kaybeti. Gençer'den geriye ise çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 07:50, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:10
Yazdır

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Gençer (20) kontrolündeki motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber