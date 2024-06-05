Van'da terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Başkale kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-41" operasyonunda; 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 08:04, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:13
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van ili Başkale kırsalında jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-41' operasyonunda; 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.