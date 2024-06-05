Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde yangın
Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 08:38, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 08:39
Sağmalcılar Özhavuzlar Caddesi'nde sabah saatlerinde plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.