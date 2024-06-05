Maltepe'de bomba paniği

Olay, saat 22.00 sıralarında, Maltepe Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre; 3 katlı binanın bodrum katında el bombasına benzettikleri cismi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, el bombası biçimindeki cisim üzerinde incelemelerde bulundu. Patlayıcı olup olmadığı anlaşılmayan cisim, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

Mahalle sakini Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaşıp sordum bilgi almak için bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi. Yani duyum olarak söylüyorum; 1 adet patlamamış bomba olduğunu tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü" dedi.