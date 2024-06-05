'Narkoçelik-20' uyuşturucu operasyonunun detayları belli oldu

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
ÖSYM tarihinde bir ilk! Millilere özel YKS servisi
ÖSYM tarihinde bir ilk! Millilere özel YKS servisi
EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi faaliyete geçti
FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi faaliyete geçti
SGK 344 sözleşmeli personel alacak
SGK 344 sözleşmeli personel alacak
Ette tartışma bitmiyor: halelerde pazarlık yöntemi kamu maliyetini artırıyor
Ette tartışma bitmiyor: halelerde pazarlık yöntemi kamu maliyetini artırıyor
FETÖ'den 15 Temmuz itirafları: Bizim yaptığımızı kimse bilmesin
FETÖ'den 15 Temmuz itirafları: Bizim yaptığımızı kimse bilmesin
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar ek finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar ek finansman
Alman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen riskler
Alman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen riskler
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Narkoçelik-20' uyuşturucu operasyonunun detayları belli oldu

Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen, aralarında Kolombiyalı sözde kartel üyelerinin de bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı "Narkoçelik-20" operasyonunun detayları ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 09:38, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:02
Yazdır

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kolombiya uyruklu uyuşturucu kartelinin sevkiyat için ülkeye geleceğini öğrenen ekipler, şüphelinin geliş şeklini ve zamanını tespit etmek için de titiz bir faaliyet yürüttü.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt üyelerini uzun süre dron destekli takip eden ekipler, şüphelilerin teknik ve fiziki takip konusunda son derece duyarlı olduklarını ve kendilerince birçok kontrol mekanizması geliştirdiklerini tespit etti.

Şüphelilerin motosikletle başladıkları günlük hayatlarına taksi, daha sonra ise başka kişiler adına kiraladıkları araçlarla devam ettiklerini belirleyen ekipler, bu kişilerin ulaşacakları noktaya giderken de polis takibinde olup olmadıklarını anlayabilmek için otoyolda sık sık araç değiştirdikleri ve aynı yoldan en az 5 defa geçtiklerini ortaya çıkardı.

Sık sık Bursa'nın Gemlik ilçesine gidip geldi

Takip sırasında İstanbul'da kiralanan bir eve eşya yerleştirildiğini, örgüt üyelerinin burayı sözde karargah olarak kullanacağını değerlendiren ekipler, ikamette yaptıkları izlemede ise Kolombiyalı şüphelinin buraya yerleştiğini tespit etti.

Şüphelinin sık sık Bursa'nın Gemlik ilçesine gidip gelmesinin ardından uyuşturucunun deniz yoluyla geleceğini değerlendiren ekipler, Avrupa'dan gelen tüm yük gemileri ve konteynerleri kontrol edip uyuşturucu yüklü gemiyi belirledi.

Uzun ve titiz çalışmaların sonunda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de desteğiyle düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 373 kilogram kokain ele geçirildi. Kolombiyalı şüpheli ise İstanbul'da kaldığı adresten havalimanından ülkesine kaçmaya çalışırken ekiplerce gözaltına alındı.

9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonunda 9 şüphelinin yakalandığını, 373 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber