Usulsüz kredi çeken suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı
Mersin'in Tarsus ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 11:09, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:10
İlçede tefecilik, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve bankalardan usulsüzce kredi çeken suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, ruhsatsız silah ve mühimmatlar, suç örgütü üyelerinin haberleşmede kullandığı çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.