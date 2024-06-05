Hakkari'de görevden uzaklaştırılan Akış'a 19,5 yıl hapis cezası
Hakkari'de görevden uzaklaştırılan Akış'a 19,5 yıl hapis cezası
Bakan Şimşek: Ekonomide doğru yoldayız
Bakan Şimşek: Ekonomide doğru yoldayız
DMM, 'Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği' iddiasını yalanladı
DMM, 'Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği' iddiasını yalanladı
'Çalışan annelere destek projesine iki günde 12 bin 246 başvuru yapıldı'
'Çalışan annelere destek projesine iki günde 12 bin 246 başvuru yapıldı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul edecek
Borsadaki alım satım işlemlerine vergi geliyor
Borsadaki alım satım işlemlerine vergi geliyor
BES'le kredi kullanma dönemi başladı
BES'le kredi kullanma dönemi başladı
Kurban Bayramı için konulan ek otobüs seferleri satışa sunuldu
Kurban Bayramı için konulan ek otobüs seferleri satışa sunuldu
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
ÖSYM tarihinde bir ilk! Millilere özel YKS servisi
ÖSYM tarihinde bir ilk! Millilere özel YKS servisi
FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi faaliyete geçti
FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi faaliyete geçti
SGK 344 sözleşmeli personel alacak
SGK 344 sözleşmeli personel alacak
Ette tartışma bitmiyor: halelerde pazarlık yöntemi kamu maliyetini artırıyor
Ette tartışma bitmiyor: halelerde pazarlık yöntemi kamu maliyetini artırıyor
FETÖ'den 15 Temmuz itirafları: Bizim yaptığımızı kimse bilmesin
FETÖ'den 15 Temmuz itirafları: Bizim yaptığımızı kimse bilmesin
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar ek finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar ek finansman
Alman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen riskler
Alman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen riskler
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BES'le kredi kullanma dönemi başladı

Bireysel emeklilik sistemindeki (BES) katılımcılar birikimlerini "alacağın devri yoluyla teminat göstererek" kredi kullanırken hem acil nakit ihtiyacını karşılayabilecek hem de hak ve birikimlerini koruyabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 11:44, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:46
Yazdır
BES'le kredi kullanma dönemi başladı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 28 Eylül 2023'te yürürlüğe aldığı yönetmelikle, katılımcıların acil nakit ihtiyacı durumunda BES sözleşmelerini sonlandırmadan hesaplarındaki birikimlerini devlet katkısı hariç şekilde bankalara devrederek kredi kullanmasının önünü açtı.

SEDDK 2. Başkanı Mehmet Verim, yaptığı değerlendirmede, ilk olarak Ocak 2022'de duyurulan ve 28 Eylül 2023'te işleme ilişkin usul ve esasları belirlenen uygulamanın haziran ayı itibarıyla hayata geçtiğini söyledi.

Verim, "BES'te birikimi bulunan katılımcılar, bankalardan kullanacakları krediler için ilgili BES hesaplarındaki birikimlerini kredi süresiyle sınırlı olmak üzere bankaya devredip finansmana daha rahat erişim sağlayabilecek" dedi.

"Tutarın yüzde 20 fazlası teminat olarak istenecek"

Sürecin nasıl işleyeceğine ve katkılarına ilişkin açıklamalarda bulunan verim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankalar, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından geliştirilen merkezi bilgi sistemi aracılığıyla kredi kullanacak katılımcıların BES birikimlerine dair gerekli sorgulamaları yapabilecek. Alacağın devri sözleşmesinin onaylanması halinde bankalar, çekilen kredinin yüzde 20 fazlasına kadar tutarı, örneğin 100 milyar liralık kredi için 120 milyar lirayı teminat olarak isteyecek. Bu tutar kredi yükümlülükleri tamamlanana kadar Kurumumuz tarafından belirlenen ve bankaların seçeceği emeklilik yatırım fonuna (temlik fonu) devredilecek."

"Teminat olarak tutulacak birikimler temlik fonunda değerlenecek"

Mehmet Verim, bankaların kredi borcu ödenmemesi ihtimaline karşı teminat olarak tutacağı birikimin temlik fonunda değerlenmeye devam edeceğini, hesapta kalan tutarın ise sonradan sisteme önedecek katkı payı tutarları ile birlikte katılımcının tercihine göre yatırıma yönlendirileceğini söyledi.

Alacağını bankaya devreden katılımcının devir sözleşmesi tamamlanana kadar birikimlerini başka şirketlere aktaramayacağına dikkati çeken Verim, şunları kaydetti:

"Kredi borcu ödendiğinde alacağın devri sözleşmesi sona erecek ve temlik fonunda yer alan tutarlar bu fondan çıkıp yine katılımcının tercih ettiği fonlara yönlendirilecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise banka blokeli şekilde temlik fonunda değerlenen payların satışını talep ediyor. Satılan fon paylarından elde edilen tutarla banka alacağını alıyor, kalan tutar olursa yine katılımcının BES hesabına aktarılıyor"

"Alacağın devri için 4 ayrı fon belirlendi"

SEDDK 2. Başkanı Verim, alacağın devri fonlarını kurmak için, alınan karara uygun olarak teklifte bulunan "Anadolu Hayat ve Emeklilik" ile "Türkiye Hayat ve Emeklilik" şirketlerini yetkilendirdiklerini söyledi.

Verim, "Alacağın devri için faizli ve faizsiz olmak üzere 4 ayrı fon belirlendi. Her iki şirket faizli ve faizsiz fon seçeneği sunacak. Anadolu Hayat ve Emeklilik şirketinin faizli fonu ile Türkiye Hayat ve Emeklilik şirketinin faizsiz fonu devreye alındı. Hacmin artacağı öngörüldüğü için kalan fonlar 1 Ocak 2025'te kullanıma açılacak." şeklinde konuştu.

Kısmen Ödeme Uygulaması

Mehmet Verim, eğitim, doğal afet, evlilik ve konut alımı gibi durumlarda BES'ten çıkmadan ve sahip olunan haklardan vazgeçmeden hesaplarda biriken tutarların, devlet katkısı dahil, yüzde 50'sini alabilme hakkı sağlayan Kısmen Ödeme Uygulaması'nın da 1 Temmuz'da devreye alınacağını hatırlattı.

EGM ve emeklilik şirketlerinin entegrasyon süreçlerinin tamamlandığını dile getiren Verim, test süreçlerinin başarılı geçtiğini anlattı.

Verim, doğal afet, evlilik ve ev alacakların kısmen ödeme esaslarının belirlendiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitim halini düzenleyen maddeleri sektörün talebi doğrultusunda revize edeceğiz. 18 yaş altı katılımcılar sisteme 2 yıl önce dahil olmaya başladı. Kısmen ödeme uygulamasında 5 yıl şartı arandığı için bu alanda henüz bir başvuru oluşmayacak. Kısmen ödeme alanındaki çekişlerin havuzu yüzde 1 etkileyeceğini öngörüyoruz. Hem kısmen ödeme hem de alacağın devri uygulamalarıyla BES'e olan talep daha da artacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber