Borsadaki alım satım işlemlerine vergi geliyor

Reuters'a bilgi veren ekonomi yetkilisi, hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmaların nihai noktaya geldiğini söyledi.

Ekonomi yetkilisi, "Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmalar nihai noktaya geldi" dedi.

Mevcut uygulamada hisse senedi alım satımı üzerinden alınan bir işlem vergisi bulunmuyor.

Kripto varlıkları ise sermaye piyasası kanunu kapsamına alacak olan kanun teklifi ise komisyon aşamasından geçti. Bu kanun ile kripto varlık tanımı yapılmıştı. Ekonomi yönetimi ilk düzenlemenin vergi odağı olmayacağını ardından vergilendirme konusunun çalışılacağını söylemişti.

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner, Bloomberg HT'ye hisse senetlerinde işlem vergisi alınmasıyla ilgili gündeme gelen çalışmalar konusunda "İşlem vergisi ile piyasada işlem hacmi düşebilir ancak eğer gelir vergisi olursa yerli çıkışı olabilir" dedi.

Gelir vergisinin hem uygulama hem de adalet noktasında sıkıntıları olduğu bunun yerine işlem vergisinin daha etkin ve adil bir vergilendirme olduğu değerlendirmesi hakim oluyor. Aracı kurumların komisyonuna yakın (binde 1) bir işlem vergisinin planlandığı belirtiliyor