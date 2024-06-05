Mustafa Varank Fatih Altaylı'ya cevap verdi: Hoşt

Fatih Altaylı bir süredir doğruluğundan emin olmadığı bilgileri paylaşmakta, bilginin doğru olmadığı ortaya çıkınca da hiçbir şey olmamış gibi youtube'daki yayınlarına devam etmektedir.

Bugün sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Fatih Altaylı "Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalemliğini yapan Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak için ciddi bir çaba içinde" dedi.

Mustafa Varank, Hasan Doğan ile bugün çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Hoşt" dedi

İşte Mustafa Varank'ın paylaşımı