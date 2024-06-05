Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek. Görüşme saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 12:28, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:29
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İyi Parti eski Genel Başkanı Akşener'in görüşeceğini duyurdu.
Erdoğan, Akşener'i bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.