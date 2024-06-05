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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek. Görüşme saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 12:28, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İyi Parti eski Genel Başkanı Akşener'in görüşeceğini duyurdu.

Erdoğan, Akşener'i bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

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