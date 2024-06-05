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'Çalışan annelere destek projesine iki günde 12 bin 246 başvuru yapıldı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle ilgili, "7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 euro destek verilecek. Projeye oldukça talep gördü, ikinci gün itibarıyla toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 12:47, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:49
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'Çalışan annelere destek projesine iki günde 12 bin 246 başvuru yapıldı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Işıkhan, pazartesi günü başvuruları başlayan çalışan annelere destek projesinin detaylarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bizim en önemli hedeflerimizden birisi kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugün ve yarınlarının güvence altına alınması. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)" hayata geçirdik. Projenin toplam süresi 20 aydır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler sisteme başvuru yaptı.

Ödemeler anneye yapılacak bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak.

Bütçesi 15.3 milyon euro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7000 kadının (3.500 anne ve 3.500 bakıcı) kayıtlı istihdamı desteklenecek. Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 euro destek verilmesi planlandı.

Ön kayıtlar 3 Haziran'da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibarıyla toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır.

İş-Pozitif Projesi'ne yaklaşık 636 milyon lira ödendi

Bakan Işıkhan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş-Pozitif Projemiz ile de kadın istihdamını artırılmasını hedefliyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde 9 Şubatta hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak elbette, biz bununla da yetinmiyoruz, gençler ve engelliler için de benzer projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca yine Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılıyla 2021 hayata geçirdiğimiz Kayıtlı Kadın İstihdamının desteklenmesi Projesi (Women-UP) ile Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun, Ankara, Aydın, Denizli ve İstanbul illerinde 4 bin kadın iş verene, işyerlerinde ilave olarak işe aldıkları 4 bin kadın çalışandan dolayı 25 ayda toplamda 635,9 milyon lira ödeme yaptık. "

Projeden 7 bin kadın faydalanacak

Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de sağlanması hedeflenen projeden 7 bin kadın faydalanacak.

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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