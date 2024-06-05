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Hakkari'de görevden uzaklaştırılan Akış'a 19,5 yıl hapis cezası

Hakkari'de, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 14:29, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 14:31
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Hakkari'de görevden uzaklaştırılan Akış'a 19,5 yıl hapis cezası

Van'da 2 gün önce gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Mehmet Sıddık Akış'a "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, hükümle birlikte Akış'ın tutuklanmasına karar verdi.

Hakkari Valisi Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti

İçişleri Bakanlığınca, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yapılan açıklamada, Mehmet Sıddık Akış'ın, PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı terör örgütü adına tehdit ettiği belirtilmişti.

Terör örgütünün mahalle komisyonlarında yer aldığı belirlendi

Akış'ın, terör örgütünün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu ifade edilen açıklamada, Akış'ın "Kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkari merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı" bildirilmişti.

Örgütten aldığı talimatla vatandaşları tehdit etmiş

Terör örgütünün kırsal alanındaki kamplarına giden Akış'ın, üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkari merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği kaydedilmişti.

Açıklamada, bu kapsamda Akış hakkında "silahlı terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı

Akış'ın, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Bu nedenlerle Mehmet Sıddık Akış, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

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