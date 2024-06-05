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Bakan Fidan: Çin'in tek Çin politikasını destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakanı Fidan, 3-5 Haziran tarihlerinde düzenlediği Çin ziyaretinde muhataplarına, Uygur Türklerinin yaşam ve kültürel hakları konusunda dünyada ve İslam dünyasında oluşan algının değiştirilmesinin herkesin lehine olduğu mesajını verdiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 14:55, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 14:55
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Bakan Fidan: Çin'in tek Çin politikasını destekliyoruz

Bakan Fidan Çin devlet kanalı CCTV'de bu ülkedeki temaslarını değerlendirdi.

Bakan Fidan, Çin ziyaretindeki önceliğinin iki ülke arasında ticari işbirlikler başta olmak üzere, siyasi ve diğer alanlardaki ilişkilerin daha ileri taşınması olduğunu belirtti.

"Ticari ilişkiler konusunda biliyorsunuz Çin, Türkiye'nin ikinci en büyük ticari ortağı. Şu anda 50 milyar dolara doğru giden ticaret hacmi var iki ülke arasında. Bu, biraz Çin'in lehine işliyor" diyen Fidan, ziyaret kapsamında bunun nasıl daha dengeli hale getirilebileceğine odaklanıldığını belirtti.

Fidan, teklif edilen birkaç konu ve alan olduğunu dile getirerek Çin'in Türkiye'deki yatırımlarının artmasına dikkati çekti.

Turizm, enerji, nükleer enerji ve kıymetli madenlerin değerlendirilmesi hususunda ilgili teknolojilere ilişkin ciddi ortaklık potansiyelinin olduğuna işaret eden Fidan, "Özellikle bağlantısallık konuları, connectivity meselesi de fevkalade önemli" dedi.

Çin'in uzun yıllardır uyguladığı "Tek Kuşak Tek Yol Projesi"ne paralel olarak Türkiye'nin de Orta Koridor Projesi olduğunu hatırlatan Fidan, söz konusu projelerin bir araya getirilmesi ve bağlantılı ilerletilebilmesi konularına da değindi.

Uygurların kültürel hakları

Fidan, Çinli dostlarıyla yaptığı görüşmelerde Uygur meselesine ilişkin, "Özellikle Uygur meselesini bir zenginlik meselesi olarak görüp burada herhangi bir sorun alanı görmeden, buradaki özellikle Uygurların kültürel hakları ve yaşamları konusunda dünyada ve İslam dünyasında oluşan algının değiştirilmesi Çin'in de lehine, bizim de lehimize, herkesin lehine. Dolayısıyla bizim dediğimiz her zaman için şu; biz Çin'in tek Çin politikasını destekliyoruz, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in Gazze politikası

Gazze meselesinde yapılması gereken en acil şeyin, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü uluslararası destekli soykırıma bir an önce son verilmesi olduğunu vurgulayan Fidan, "Bunu durdurmamız gerekiyor, insanlık adına ve behemehal insani yardımların başlatılması gerekiyor. Bu, fevkalade önemli ve bir daha çatışmanın başlamaması gerekiyor. Yerlerinden edilmiş nüfusun kendi yerlerine dönmesi gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Fidan, iki devletli çözümün önemine dikkati çekerek "Bu sürece paralel olarak bizim uluslararası toplum olarak hiç beklemeden iki devletli çözümü hayata geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Bölgedeki duruma son verilmemesi halinde, ileride "daha büyük bir savaşla karşılaşma riskine işaret eden Fidan, "Onun için iki devletli çözüm önemli. Biz bu noktada Çin'in almış olduğu uluslararası tutumu takdir ediyoruz. İki devletli çözümün yanında olması fevkalede önemli, ateşkesin yanında olması, insani yardımların yanında olması önemli. Bu konuda Çin bence gerçekten iyi bir rol oynuyor; yapıcı bir rol oynuyor" dedi.

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