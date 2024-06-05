Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ücretini KAP'a bildirdi
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun "yıllık garanti ücretini" Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 15:04, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 15:13
Sarı lacivertli kulübün KAP'ta yer alan açıklamasında, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." denildi.
Açıklamada Mourinho ile yapılan sözleşmenin süresinin 2 yıl olduğu ifade edildi.