Araç içi 49 dereceyi gösteriyordu: Sıcak hava otomobili yaktı
Adana'da araç termometrelerinin 49 dereceyi gösterdiği sıcaklar nedeniyle bir otomobil alev aldı. Yangın sonucu otomobil demir yığınına döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 15:25, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 15:22
Meteoroloji verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı bugün 43 dereceye kadar çıktı.
Araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi.
Aşırı sıcaklar nedeniyle Sarıçam ilçesine Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce otomobil alev topuna döndü.
Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil ise demir yığınına döndü.