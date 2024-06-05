Tüm soruları yanlış cevapladığı için ödüllendirilmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Şanlıurfa Halfeti'de deneme sınavına gireceklere kurs tarafından, 90 sorunun 90'nını doğru cevaplayan ya da 90 sorunun 90'nını da yanlış cevaplayanlara çeyrek altın ödül vereceğini duyuruldu.

Kurs merkezinin sahibi Muhammed Tahir Kurt tüm soruları yanlış cevaplandırdığı için çeyrek altınla ödüllendirilen genç kızla ilgili konuya açıklık getirdi. Haber Global'e konuşan Kurt, Rabia Azra Sözcü'ye yaptığı açıklamada tepkilerin yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek "Tüm soruları doğru yapın dersek çoğu öğrenci kaçacağı için madem öyle tüm soruları yanlış yapın biz çeyrek altın vereceğiz dedik. 90 sorunun hepsini yanlış yapma ihtimali 6 trilyonda 1'dir ve bu şu anlama geliyor; 100 dünya insanı gelsin sadece 1 kişi bunu yapabilir bizde dedik ki; bunu ancak bilen biri yapabilir öyle de oldu 1 öğrencimiz girdi sınava. Bu öğrenci 90 sorunun 90'nını yanlış yaparak bizden çeyrek altın kazanmıştır. Sanki başarısızlığa ödül veriyormuşuz gibi bir aşağılama varmış gibi değerlendirdiler" diyerek olaya açıklık getirdi.

Öte yandan yetkililer bu yanlış anlaşılmanın düzeltilmesini istiyor.

Rabia Azra Sözcü / Haber Global