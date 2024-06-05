Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Zeybek, TBB yönetiminde 8 CHP üyesinin yanı sıra AKP'nin 3, DEM Parti, MHP ve YRP'nin ise birer üye ile temsil edilmesini önerdi.

Seçim öncesinde CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, AK Parti, DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi ile birliğin sandalye dağılımına dair görüşme gerçekleştirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net