Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı

24 yaşındaki savunma oyuncusunun, sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan İtalya-Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Milli Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı. Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.