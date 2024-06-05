Ankara Varlıktaki değerli arazi rekor fiyata satıldı
Ankara'daki değerli arazi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığında yapılan açık ihaleye 18 firma katıldı. 3,5 milyar muammen bedelli arazi 7,5 milyar liraya satıldı.<
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü Mahallesi, 65253 ada 1 parsel numaralı,
32.927,26 m² yüzölçümlü taşınmaz ve 65253 ada 2 parsel numaralı, 32.494,69 m²
yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar olmak üzere toplam 65.421,95 m² yüzölçümlü
taşınmazların ve üzerinde yer alan yapıların (bir bütün halinde) ihalesi sonuçlandı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığımdaki ihaleye 18 şirket katıldı. Kapalı zarf içerisinde teklif alındı.
İlk turda En yüksek teklif olarak 4 milyar 500 milyon tl verildi.
İkinci turda 5 milyar 650 milyon lira olarak en yüksek teklif verildi.
İkinci elemeli turda 6 milyar 225 milyon 101 bin tl en yüksel teklif verildi.
Üçüncü ve son elemeli turda en düşük fiyat veren aralarında Çatkaya Gayrimenkulun da olduğu 4 firma daha elendi.
Açık artırmada Gamador adlı Ankara firması 7 milyar 100 milyon lira teklif
verdi. Bu turda aralarında bazı firmalar açık artırmadan çekildi.
İhaleyi 7,5 milyar lira ile Gamador İnşaat firmasında kaldı. İhale, Cumhurbaşkanlığınca sonuçlanınca kesinleşmiş olacak