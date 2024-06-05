Ankara Varlıktaki değerli arazi rekor fiyata satıldı

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü Mahallesi, 65253 ada 1 parsel numaralı, 32.927,26 m² yüzölçümlü taşınmaz ve 65253 ada 2 parsel numaralı, 32.494,69 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar olmak üzere toplam 65.421,95 m² yüzölçümlü taşınmazların ve üzerinde yer alan yapıların (bir bütün halinde) ihalesi sonuçlandı



Özelleştirme İdaresi Başkanlığımdaki ihaleye 18 şirket katıldı. Kapalı zarf içerisinde teklif alındı.

İlk turda En yüksek teklif olarak 4 milyar 500 milyon tl verildi.

İkinci turda 5 milyar 650 milyon lira olarak en yüksek teklif verildi.

İkinci elemeli turda 6 milyar 225 milyon 101 bin tl en yüksel teklif verildi.

Üçüncü ve son elemeli turda en düşük fiyat veren aralarında Çatkaya Gayrimenkulun da olduğu 4 firma daha elendi.



Açık artırmada Gamador adlı Ankara firması 7 milyar 100 milyon lira teklif verdi. Bu turda aralarında bazı firmalar açık artırmadan çekildi.

İhaleyi 7,5 milyar lira ile Gamador İnşaat firmasında kaldı. İhale, Cumhurbaşkanlığınca sonuçlanınca kesinleşmiş olacak