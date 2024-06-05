Tersanedeki gemide çıkan yangında yaralanan personel öldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan bir gemide çıkan yangında yaralanan personel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 18:20, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 18:21
Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde bir gemide çıkan yangında ağır yaralanan Mustafa Altuntaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Altuntaş için İzmit ilçesi Doğan Mahallesi'ndeki Hacı Selahattin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze, kılınan namazın ardından Kuruçeşme Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Yangında yaralanan 3 personelden 2'sinin taburcu edildiği, diğer yaralının tedavisinin Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.
Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde dün yapım aşamasında bulunan geminin suya indirilmesinin ardından yangın çıkmış, olayda yaralanan 4 personel ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.