'MEB AKUB temmuz ayı sonunda 10 bin kişilik kurtarma ekibine sahip olacak'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla MEB Beşevler Şura Salonu bahçesinde düzenlenen 'Çevreye ve Çevresine Duyarlı Genç Gönüllüler' etkinliğine katıldı. Bakan Tekin, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Ardından Bakan Tekin; öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi için başlatılan 'Birlikte İyiliği Resmediyoruz' projesi kapsamında hazırlanan stantları gezerek, öğrencilerden ilk yardım farkındalık konularında çalışmalarını dinledi ve öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli görevlerine değindi. Tekin, "İçinde yaşadığımız topluma, içinde yaşadığımız dünyaya, etrafımızdaki birlikte yaşadığımız insanlara hem hukuki olarak hem de ahlaki olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek, bu bilinçle, bu şuurla yetişmek, çocuklarımızı bu şuurla yetiştirmek, bunlar hep bizim bakanlığımızın görevleri arasında. Bugün de burada '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü vesile kılarak bakanlığımız bünyesinde yapılan etkinliklerin sergilendiği bir alan oluşturmaya çalıştık" dedi.

'420 BİN ÖĞRETMEN İLK YARDIM EĞİTİMİ ALDI'

Yaklaşık 420 bin öğretmenin ilk yardım eğitimlerinden geçirildiğini belirten Bakan Tekin, yaklaşık 4 bin öğretmenin de olağanüstü haller, afetler ve felaketlerle ilgili eğitim aldığını vurguladı. Bakan Tekin, temmuz ayı sonu itibarıyla MEB AKUB'un 10 bin kişilik kurtarma ekibine sahip olacağını söyleyerek, "Şu an yaklaşık 10 milyon öğrencimiz su tüketimi ve çevreye karşı duyarlılık konusunda eğitim öğretim sürecine alınmış durumdalar. Bütün bu gördüklerimiz mutluluk verici şeyler. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Özellikle öğretmen arkadaşlarımıza mesailerinden, ailesiyle geçireceği vakitlerden zaman ayırarak bu eğitimlere katılıp daha sonra çocuklarımıza bu eğitimleri verdikleri için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize oyun oynayacakları, belki başka tür etkinliklerle geçirecekleri vakitleri bu tür etkinliklere ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Velilerimize içinde yaşadığımız topluma ve o toplumun bireylerine karşı sorumluluklarımızı yerine getirecek bir öğrenci profili yetiştirmek konusunda bize destek oldukları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.