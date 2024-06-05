Tasarruf tedbirleri kişiye özel ilanlara da dur demeli!

Kafkas Üniversitesi tarafından 2 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de farklı ünvanlarda 26 adet sözleşmeli personel kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadroları incelediğimizde neredeyse tamamının kişiye özel olduğu ilanda yer verilen şartlardan apaçık belli olmaktadır.

İlgili üniversite, önceden belirlediği adayların elinde sertifikalara göre Resmi Gazete'de ilan vermiştir.

Her bir kadro için adaylardan istenilen sertifikaları sıralayalım;



- 18 Saatlik İlk Yardım Eğitimi, 8 Saatlik Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi, Mikro İşletmeler için Hijyen Eğitimi,

-Bilgisayar İşletmenliği, Mülakat Teknikleri, Telekomünikasyon Sistemleri Güvenliği, Bilgi Teknolojilerine Giriş, Bilişim Hukuku, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikaları,

-Excel Eğitimi, Microsoft Office Programları Eğitimi, Wordpress Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Sertifikaları,

-Bilgisayar Programcılığı, İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi, Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanlığı Sertifikaları,

-Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına, Proje Yönetimi Sertifikasına, Ar-ge ve İnovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme, Etki Analizi ve Proje Yazımı Eğitimi Sertifikasına, Araştırma Etiği Sertifikası,

-Hasta Kabul Kayıt Danışmanlığı, Temel İlk Yardım Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi, Yönetici Asistanlığı ve Büro Yönetimi Eğitimi, Office Eğitimi, Sertifikaları,

- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında Ön Büro Elemanı, Sağlık alanında Gıda Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi Sertifikaları,

-Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi Sertifikaları,

-Bilgisayar İşletmenliği, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarım, Kanun Eğitimi Sertifikasına, Arşivleme Sistemi Eğitimi, Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri Sertifikaları,

-Bilgi ve Belge yönetimi, Temel Sekreterlik Hizmetleri, Bilgisayar İşletmenliği, Genel Muhasebe, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik sertifikaları,

-Bilgisayar İşletmenliği, Büro Yönetimi Eğitimi, Etkili İletişim Stratejileri, Eğiticilerin Eğitimi, Dijital Okuryazarlık, İş Geliştirme Eğitimi sertifikaları,

-Bilgisayar İşletmenliği, İşaret Dili öğretici ve tercüman eğitimi, Üst Düzey Yönetici eğitimi, Sekreterlik eğitimi, Klavye Teknikleri Eğitimi sertifikaları,

- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitimi, Yönetici Asistanlığı ve Büro Yönetimi Eğitimi, Bordrolama Eğitimi, İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi, Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sertifikaları,

-Turizm Etkinlikleri sertifikası,

- Bilgisayar Sertifikasına, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi Sertifikasına, Evrak Kayıt Dosyalama ve Arşivleme Eğitimi Sertifikasına, Öğrenci Otomasyon Sistemleri ve Yönetimi Eğitimi Sertifikasına, Bilgisayar Destekli Muhasebe Eğitimi Sertifikası,

-Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi, Temel Muhasebe Uygulamaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Dijital Dönüşüm ve Yeni Teknolojiler, ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Etiği ve Kamu Yönetiminde Etik Sertifikaları,

Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, uygulanması, denetlenmesi amacıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde personel giderlerinin azaltılması istendiği gibi kamuya girişinde sadece ayrılan memur sayısı kadar olacağı ifade edilmiştir.

Haliyle, kamunun elindeki sınırlı kadro kaynağının kişilerin özgeçmişlerine göre ilan edilmesi abesle iştigal bir durumdur.

Birileri 80-90 puanla atanamazken, 50-60 puanla bir günde parayla alınabilen sertifikalarla devlet kadrosunda konforlu bir şekilde yer bulması izahı mümkün olmayan bir durumdur.

Bu kapsamda, ilgili devlet kurumlarının tasarruf tedbirlerini sadece kırtasiye mefruşat resmi araç olarak değil bir bütün olarak değerlendirmek suretiyle idarelere yaptırımlarda bulunması büyük önem arz etmektedir.

