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İnfaz koruma memurlarına yönelik terör saldırılarına ilişkin davada karar

İzmir ve Bursa'da infaz koruma memurlarının servis araçlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili yargılanan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, Bursa'daki saldırıyla ilgili dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 20:00, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 20:25
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İnfaz koruma memurlarına yönelik terör saldırılarına ilişkin davada karar

Birleştirilerek İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Cebrail Gündoğdu ile 7 tutuksuz sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Gündoğdu, son savunmasında kendisinin eylemleri gerçekleştirdiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını, hakkında verilen ifadelerde bir tutarlılık olmadığını ve kendisine komplo kurulduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 4 tutuksuz sanığın beraatine karar verirken tutuksuz sanıklar D.S.K, K.Ö, ve R.İ'yi "terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Gündoğdu, Bursa'daki saldırıya ilişkin dosyadan "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 23 kez 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığa, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 6 yıl 8 ay, "evrakta sahtecilik" suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanık Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'in Buca ilçesindeki olaya ilişkin dosyadan ise beraatine hükmetti.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlama sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Bursa'da da 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 infaz koruma memuru şehit olmuş, 23 ceza infaz kurumu personeli yaralanmıştı.

Bu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi olduğu ve örgütün kamplarında sabotaj eğitimi aldığı belirlenen Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanmıştı.

Gündoğdu ile ona barınması, konaklaması ve ulaşımı konusunda yardım ettikleri öne sürülen 7 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Gündoğdu açısından iki kentte devam eden davaların İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmesine karar vermişti.

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