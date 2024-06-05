Başörtülü kadınlara hakaret eden kadın hakkında soruşturma
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 20:58, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 21:25
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Kimliği belirlenen kadın hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.