Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 22:05, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 22:19
AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?
Benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.39 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ortalama 41.44 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.