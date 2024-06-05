DEM Partili başkanın Cumhurbaşkanının fotoğrafını indirdiği görüntüler ortaya çıktı
Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Av. Mümin Erol'un makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 22:21, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 22:22
31 Mart yerel seçimlerini kazanan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un 5 Nisan tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ortaya çıktı. Görüntülerde, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alıp makama geçen Erol'un makam arkasında duvarda asılan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği görülüyor. Fotoğrafın indirilmesi sonrasında ise görüntüde yer almayan kalabalık grubun zılgıt ve alkışlarla destek verdiği görüntülere yansıyor.