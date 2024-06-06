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Öğretmene geri hizmet! Yetersiz olan merkeze çekilecek

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan 'hizmet sınıfının değiştirilmesi' maddesi tartışılıyor. Taslak yasalaşırsa, yetersiz öğretmenlerin meslekten alınarak, MEB'e bağlı memur konumuna düşürülmesi gündemde.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 07:25, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 07:32
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Öğretmene geri hizmet! Yetersiz olan merkeze çekilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı, TBMM'ye sevk edilmek üzere yayınlandı. Taslağın 'Hizmet sınıfının değiştirilmesi' maddesinde ilginç bir detay göze çarpıyor. Yeni düzenlemeye göre yetersiz olan kadrolu öğretmenlere genel idare hizmetleri sınıfında (veri depolama, işleme, analiz etme ve hazırlama gibi çalışmalar) kadro verilerek merkeze alınacak.

İlgili madde şöyle: Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.

EĞİTİMCİLER BÖLÜNDÜ

Taslakta yer alan madde eğitimcileri böldü. Öğretmen gelişimine katkı sağlayacak diyen de var, objektif kriterlerden yoksun ve mobbing uygulamalarına yol açacak diyen de...

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat "Böyle bir madde hukuksuzdur. İş güvenliğine aykırıdır. İstismarlara, art niyetli idari uygulamalarla, öğretmenin öğretmenliği elinden alınabilir. Madde, hukuk devletine uygun değil. Bakanlığın buna dikkat etmesini özellikle talep ediyoruz" dedi. Gözler şimdi TBMM'nin vereceği karara çevrildi.

MAHMUT ÖZAY

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