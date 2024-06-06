Bayramda yollar ateş pahası!

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla kimileri tatil, kimileri de memleketine gitmenin planlarını yapmaya başladı. Ulaşım şirketleri gelen yoğun talebe karşılık verebilmek için kara, hava ve demir yolunda ek seferler konulmaya başlandı. Ancak ulaşım fiyatları adeta cep yakıyor. Bugün 4 kişilik bir ailenin İstanbul'dan otobüs ile Anadolu'nun yakın bir bölgesine gidiş-dönüş bilet ücreti 12 bin lirayı buluyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin otobüs bilet fiyatları (4 kişilik bir aile) 16 bin lirayı geçiyor. Beş günlük araç kiralamanın bedeli 30 bin liraya bulurken, uçak ile seyahat ise ateş pahası.

BAYRAMDAN BAYRAMA YÜZDE 20-25 ZAM GELDİ

Bayram gibi özel günlerde ulaşım şirketleri bilet fiyatlarına ekstra zam yapıyor. Bunu serbest piyasa ile açıklayan şirket yetkilileri "Bizler de bu zamanlarda para kazanabiliyoruz" açıklaması yapıyor. Ancak fiyat artışlarında ilginç bir detay var. Henüz üç ay önce uğurladığımız Ramazan Bayramı'nda aynı güzergahlara verilen bilet fiyatları ile bugünkü fiyatlar arasında artış dikkat çekiyor. Mesela 30 Mart 2024 tarihinde aynı otobüs şirketi İstanbul-Konya biletine kişi başı 900 lira bedel biçerken, aradan geçen üç ayda (bugün) 1.200 TL istediği görülüyor. Bu süre zarfında akaryakıt ücretlerine zam gelmesi de ortada bir fırsatçılık olduğunu gösteriyor.

"ARTIŞLAR EK SEFERDEN KAYNAKLI"

Konuyla ilgili görüş aldığımız otobüs şirketi yetkilileri "Ramazanda böyle bir yoğunluk yaşamadık. Kurban Bayramı daha hareketli geçiyor. Fiyatlarda kısmen bir artış var. Bunun sebebi akaryakıt ücretleri değil. Yaşanan yoğunluk sebebiyle daha fazla ek sefer koyduk. Koyulan her ek sefer başına otobüs kiralamak durumunda kalıyoruz. Ayrıca şoför ve muavine de ayrıca para vermemiz lazım" açıklamasında bulunuyor.

UÇAKLARDA YER KALMAYABİLİR

Uçak fiyatlarının ise yanından geçilmiyor. İstanbul'dan İzmir'e dört kişilik bir aile gidiş dönüş ücreti olarak 40 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Uzak mesafe olan Mardin için de dört kişilik bir ailenin uçakla gidiş dönüş ücreti 72 bin lira tutuyor. Öte yandan otobüsler de istenilen saatler için bilet bulunabilirken, uçaklarda neredeyse yer kalmamış durumda. Bu sebeple uçak seyahati yapacak olanların ellerini çabuk tutmasında fayda var.

KİRALIK ARABA 30 BİNE MAL OLUYOR

Bayram tatilinde bir diğer ulaşım alternatifi olan araç kiralamaya da yoğun ilgi var. Çoğu şirkette araç kalmamış durumda. Bayram döneminde en düşük model aracın günlük kiralama ücreti 2 bin liradan başlıyor. Bu rakam aracın modeline göre 5 bin liraya kadar çıkıyor. Dört kişilik bir aile beş gün için minimum 10 bin lira ödemek durumda kalıyor. Bu rakamların için de belli kilometre sınırları da var. Mesela 2 bin liraya kiralanan bir aracı günlük 400 kilometreye kadar kullanabiliyorsunuz. Bu rakam geçildiğinde ise ekstra ücret yansıtılıyor. Beş günde bir kiralık otomobile bayram süresi boyunca 20 bin lira kadar akaryakıt koyulması mümkün. Bu da yine toplamda 30 bin lirayı geçiyor.

DİNLENME TESİSLERİNDE YENİ BAYRAM TARİFESİ

Bayram tatili için yola çıkanlar, dinlenme tesislerindeki fahiş fiyatlarla karşılaşıyor. Yol güzergahındaki işletmelerin yeme içme fiyatlarını bir anda artırması tepkilere sebep oluyor. Dört kişilik bir aile, yol güzergahındaki bir tesiste yemek yediğinde 1.500 TL civarında hesap ödemek durumunda kalıyor. Öte yandan dinlenme tesislerindeki fiyatların normal zamana göre bayramda döneminde artırıldığı da gözlerden kaçmıyor.

KAAN ZENGİNLİ