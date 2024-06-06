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Eksi puanla üniversiteli yapıp Vietnam'dan işçi getiriyoruz!

GYODER'in Ankara'da ilkini düzenlediği gayrimenkul zirvesinde konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, sektörde eleman sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Senede 3 milyon gencimizi üniversiteye sevk ediyoruz. Sınavı o kadar kolaylaştırıyoruz ki; eksi puan alan öğrencileri üniversiteye alıyoruz. O sebeple şantiyelerde çalıştıracak usta, işçi, operatör bulamıyoruz. Türkiye'den yurt dışına çalışan götürmeyi bırakın, şantiyelerimize Vietnam'dan, Filipinler'den insan getirmeye başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 07:40, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 08:01
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Eksi puanla üniversiteli yapıp Vietnam'dan işçi getiriyoruz!

Türkiye Gazetesi'nden Önder Çelik'in haberine göre; Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), sektörde son dönemde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için geleneksel gayrimenkul zirvesini özel bir içerikle Ankara'ya taşıdı.

'I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi' adıyla düzenlenen etkinlikte; Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile sektör profesyonelleri değerlendirmelerde bulundu. Etkinliğin açılışında konuşan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, aynı zamanda derneğin de 25. yılını kutladıklarını ifade ederek, "Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan, 300'den fazla alt sektörü destekleyen ve ekonomiye istikrarlı biçimde katma değer sunan gayrimenkul endüstrisi, ülkemizin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Geride bıraktığımız 25 yılda, sektörün tüm faaliyet sahalarını temsil eden 300'e yakın üyemizle, yeniliklere öncülük etmek, yol gösterici çalışmalar yapmak; sektöre kalite, kontrol ve eğitim konularında standartlar getirmek amacıyla önemli adımlar attık" dedi.

ŞARTSIZ TASFİYE HAKKI TALEBİ

TMB Başkanı Erdal Eren de yurt dışında 136 ülkede faaliyet gösteren Türk müteahhitlerin mayıs sonu itibarıyla yaptıkları iş hacminin toplam 509 milyar dolara ulaştığını ve 12 bin 170 proje tamamladığını kaydederek, sektörün başta eleman olmak üzere tasfiye talebi, disiplinsizlik gibi sorunları olduğuna işaret etti.

Eren, "Senede 3 milyon gencimizi üniversiteye sevk ediyoruz, üniversite sınavını o kadar kolaylaştırıyoruz ki; birkaç soruya işaret koyup, onlar da yanlış çıktığı için eksi puan alan öğrencileri de üniversiteye alıyoruz. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda ne tür bir istihdam ihtiyacı olduğuna bakmadan bütün gençleri üniversiteye yönlendiriyoruz. O nedenle maalesef şantiyelerde çalıştıracak usta, işçi, operatör bulamıyoruz. Türkiye'den yurt dışına çalışan götürmeyi bırakın, şantiyelerimize Vietnam'dan, Filipinler'den insan getirmeye başladık. Gerçekten ülkemizin ihtiyaç duyduğu branşlara eğilecek şekilde eğitim sistemimizde gerekenleri beraberce yapalım" diye konuştu. Kamudaki tasarruf tedbirlerinin sektöre etkilerini yorumlayan Erdal Eren, müteahhitlerin yatırım ödeneklerinin yüzde 15 kısıldığını vurgulayarak, "Önemli olmadığı düşünülen projelerin durdurulması kararı verildi. Hiç olmazsa şartsız tasfiye hakkı verilsin. Çünkü bir şantiyeyi açık tutmanın enerjisiyle, personeliyle çok büyük bir maliyeti var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, umarım tasfiye kararnamesini çıkarır" ifadelerini kullandı.

ATO BAŞKANI: 208 ÜNİVERSİTE VAR, İHTİYAÇ BELKİ 50-60 TANE

ATO Başkanı Gürsel Baran ise istihdamda planlama ile ilgili eksiklikler olduğunu söyledi. Deprem sonrası yaşananların sektörün sıkıntılarını gün yüzüne çıkardığını anlatan Baran, Almanya'da 3 milyon üniversite öğrencisi varken Türkiye'de bu sayının 8 milyon olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: 208 üniversitemiz var. Bu ülkenin ihtiyacı belki de 50-60 tane. Eğitimin karşısında değilim ama aileler olarak bizde de sıkıntılar var. Çocuklarımız üniversite okumadığında biz zorluyoruz ve o çocuklar üniversiteye gitmek istemediğinde eksik çocuk muamelesi yapıyoruz. Ama şu anda eleman sıkıntısıyla ilgili hakikaten inşaat sektörü başta olmak üzere ülke olarak büyük problemler yaşıyoruz. Bu bizim üretimimizi, ticaretimizi, ihracatımızı etkiliyor. Ülke ekonomisine büyük zararlar veriyor.

PROJE GYF DÜZENLEMESİ YAKINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yakın zamanda yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğiyle, gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) projelere yatırım yapmalarının önünün açılacağını, bu araçların gayrimenkul sektörüne ve büyümeye olan katkısının daha da artırılacağını söyledi. Gönül, şöyle konuştu: Düzenleme değişikliğiyle, belirlediğimiz şartlar dahilinde, proje GYF'lerin kurulmasına veya mevcut fonlardan portföyleri uygun olanların bu fonlara dönüşmesine imkan sağlanacaktır. GYF'ler ve GYO'lar sermaye piyasalarının sermayeyi tabana yayma fonksiyonunu desteklerken, aynı zamanda gayrimenkul sektörünün kurumsal altyapısının gelişimine katkıda bulunmaktadır. GYO'ların toplam piyasa değeri; 2021'de 95 milyar TL, 2023'te 350 milyar TL olarak gerçekleşti. Son 2 yıldaki toplam değer artışı yüzde 250'yi aşmıştır. Borsa İstanbul'da toplam 47 adet GYO işlem görüyor. Özellikle son dönemde GYO'lara dönüşüm başvurularında gözlemlediğimiz artış, önümüzdeki dönemde de bu sayının ve toplam piyasa değerlerinin daha da yükseleceğine işaret etmektedir. GYF'lerin toplam portföy büyüklüğü; 2021 yıl sonunda 15 milyar TL'yi, 2023 yıl sonunda 75 milyar TL'yi aşmıştır. Kurulumuzca kuruluşuna izin verilmiş 203 adet gayrimenkul yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonların 2024 yılının ilk 5 aylık dönemindeki toplam portföy büyüklüğü 82,5 milyar TL'ye ulaşmıştır.

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