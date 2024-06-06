FETÖ paramparça! Örgüt mensuplarından birbirini hedef alan açıklamalar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'nin açıklamalarıyla başlayan örgüt içi kavga her geçen gün büyüyor. Ebuseleme Gülen'in paylaşımları sonrası firari FETÖ mensubu Önder Aytaç ile Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal, Emre Uslu ve Ekrem Dumanlı gibi isimler karşı karşıya geldi. Türkiye'den 2014'te firar ederek ABD'ye yerleştiği bilinen eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Aytaç, Ebuseleme Gülen'in itirafları sonrasında sosyal medya hesabı X'ten, Ünal'ın "Susan kurtulur" şeklindeki paylaşımına, "Söz gümüşse sükut altındır. Sözü altın olanın sükutu intihardır" ifadeleriyle yanıt verdi. İkinci paylaşımında, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, hadisini nereye koyacaksınız?" ifadesini kullanan Aytaç, devamında, popüler bir şarkının sözlerini kısmen değiştirerek şiir formunda bir paylaşımla Ünal'ın "susma" uyarısını hicvetti.

DUMANLI'YA GÖNDERME



FETÖ üyesi olduğu tahmin edilen bazı hesaplar ise Kudret Ünal'ın bu ihtarına küfürlü sözlerle cevap verirken, Ebuseleme Gülen'in itiraflarını kendi sayfalarında tek tek paylaştı. Aytaç, FETÖ'ye ait eski Zaman Gazetesi'nin Genel Müdürü Ekrem Dumanlı'ya da benzer göndermelerde bulundu. Aytaç, "Şer ekibi medya başı Ekrem'e" hitabıyla başladığı diğer bir paylaşımında, "Ekrem Dumanlı utanmadan bazıları için 'sosyal medyadaki şer ekibi' demiştir. İtikadımca şer ekibinin başı Ekrem'dir. Emre Uslu da sözde hep tarafsız biri midir?" ifadelerine yer verdi.

EMRE USLU ÖNDER AYTAÇ'I ENGELLEDİ



Uzun süredir, örgüt içinde yaşanan anlaşmazlıkların tartışılmasını isteyip kendine ulaşmak isteyenler için e-posta adresini profiline iliştiren Önder Aytaç, X hesabında açtığı sohbet odasında, Ebuseleme Gülen'in itiraflarını inandırıcı bulmadığını belirten FETÖ firarisi Emre Uslu'yu hedefine aldı. Aytaç, FETÖ'nün üst karar mekanizması "Ali Heyet" üyesi Barbaros Kocaoğlu'nun "Ebuseleme Gülen'in iddialarının gerçek olmadığı" ifadelerini paylaşmasının ardından Uslu'yu "yalancılıkla" suçlayarak, "Siyasilerle ilgili kirli oyunlar yaptırtan ve buna sponsor olan MÖZ (Mustafa Özcan), sosyal medyada sözde hizmeti destekleyen kirli organize yapılar için de nasıl destekler veriyordur?" ifadelerine yer verdi. Emre Uslu'nun, bu ifadeler sonrasında Aytaç'ı engellediği anlaşıldı. Aytaç bunun üzerine konuyla ilgili, "Hoşgörü uzmanı, cemaat konularının bilirkişisi, hizmet üst tepe yönetiminden anında açıklamalar alan, 27 yıllık dostum, sosyal medyada bir çete ile birlikte hareket eden Emre Uslu beni bloklamış." sözlerini içeren bir paylaşımda bulundu.

İlk kez kamera karşısında



FETÖ'nün üst karar mekanizması "Ali Heyet" üyelerinden Barbaros Kocakurt, Ebuseleme Gülen'in çıkışının ardından başlayan karşılıklı suçlama dalgasında, ilk defa sosyal medyada kamera karşısına geçip iddiaların doğru olmadığını öne sürdü. Ebuseleme Gülen'in açıklamaları sonrası, elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli ve örgütün etkili isimlerinden olan Ahmet Kurucan, yeğeni Kemal Gülen ve Barbaros Kocaoğlu gibi isimler uzun süre sonra ilk defa iç kavgayı yatıştırmak için görüntülü veya yazılı açıklamalarda bulunmak zorunda kaldı.

Hasta yatağından video paylaştırdılar



Tabandan gelen tepkileri azaltmak isteyen örgüt üst yönetimi, Ebuseleme Gülen'in babası Mesih Gülen'e de kanser tedavisi gördüğü hasta yatağından videolu bir paylaşım yaptırarak, oğlunun ifşaatlara son vermesi için baskı kurmayı denemişti.

Himmet paraları çalınıyor mu?



Adı yaptığı spordan çok terör örgütü FETÖ ile anılan basketbol oyuncusu Enes Freedom Kanter de yaşanan gelişmeler üzerine geçen günlerde, örgüte 110 milyon dolar bağış yaptığını, kendisinin ne ev ne araba alacak parası kalmadığını, kiralık küçük bir evde yaşadığını iddia etmişti. Bazı örgüt üyesi sosyal medya kullanıcıları, Kanter'e bu açıklamanın örgüt tabanının bağış konusunda teşvik edilmesi için Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan ekibi tarafından yaptırıldığını iddia ederken, bazı yorumcular ise Kanter'in aslında, Ebuseleme Gülen'in söz konusu isimlerin himmet paralarını çaldığı açıklaması üzerine, yaptığı bağış miktarının kayda geçmesi amacıyla dillendirdiğini savunmuştu.