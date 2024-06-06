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TBMM'de tasarruf adımı: Yurt dışı geziye 3 gün sınırı

Meclis'te tasarruf tedbirlerinin kapsamı genişletiliyor. Ekonominin düzlüğe çıkarılması için kamuda başlatılan tasarruf adımlarına bir yenisi daha eklenecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 07:56, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 08:01
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TBMM'de tasarruf adımı: Yurt dışı geziye 3 gün sınırı

TBMM'de milletvekillerinin sağlık harcamaları sınırlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı, dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yeni tasarruf tedbirlerini görüştü. Yeni tedbirler arasında yabancı marka makam otomobillerinin kademeli olarak azaltılması ve Meclis Hastanesi'nin güçlendirilmesi öne çıktı. Buna göre Meclis Hastanesi'ne yeni görüntü cihazları getirilecek. Yurt dışı gezileri de 3 gün ile sınırlandırılacak.

1 MİLYAR TL TASARRUF

Böylece TBMM'nin 9,5 milyar olan bütçesinden yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağlanacak. Tasarruf tedbirlerinin başında milletvekili sağlık harcamalarının disiplin altına alınması olacak. Milletvekillerinin özel hastanelerde tedavilerine sınırlama getirilecek ve vakıf, devlet hastanelerine yönlendirilecek. Toplantıda; Meclis bütçesinin yüzde 69'unun personel maaşı ve SGK giderlerini içerdiği, yüzde 11'ninin de sağlık giderlerine ayrıldığı anlatıldı.

MECLİS'TE TOGG YAYGINLAŞTIRILACAK

Ortak taşıt havuzundan hizmet aracı kullanılacak. Başkanlık Divanı ve grup başkanvekillerinin kullandığı yabancı makam araçları daha önceden yapılan sözleşme süreleri tamamlanınca elektrikli yerli araca dönüştürülecek. Meclis'in ömrünü tamamlayan 20 aracı hurdaya çıkarılırken, 19 adet milli otomobil TOGG alımı gerçekleşti. Şimdiye kadar yapılan elektrikli araca dönüşme faaliyetleri ekseninde akaryakıtta yüzde 66 tasarruf sağlandı.

Uğur Duyan

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