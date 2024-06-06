Sağlık Bakanı Koca: Randevu sıkıntısı büyük oranda çözüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onay sisteminin hayata geçirilmesinin ardından randevu sıkıntısının büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi.

SADAKAT ORANINDA İYİLEŞME VAR

Koca "Randevuya sadakat oranında çok büyük bir iyileşme var. Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. İstanbul en kritik il durumundaydı. Belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite sorunu olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler söz konusu. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz" dedi.

SAĞLIK VADİSİ PROJESİ

Kurulması planlanan Sağlık Vadisi Projesi ile ilgili olarak Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının şirket kurulumu için gerekli adımları attığını söyleyen Bakan Koca "Sonra Bilkent Şehir Hastanesi'nin yanındaki arazi tahsis edilerek altyapı işleri başlayacak. İlk etapta altyapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak. AR-GE ve pilot üretim yapılacak" diye konuştu.

EMRE ÖZCAN