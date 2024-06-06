Bazı taşınmaz satışları ile imar planı değişikliği kararları Resmi Gazete'de

CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
MEB bursluluk yönetmeliğinde kritik değişiklik
MEB bursluluk yönetmeliğinde kritik değişiklik
Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Kiralara ne kadar zam gelecek?
Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Kiralara ne kadar zam gelecek?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Kamuda esnek çalışma modeli için görüşmeler başlıyor
Kamuda esnek çalışma modeli için görüşmeler başlıyor
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi
Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi
Büyük İstanbul depreminde felaket kapıda!
Büyük İstanbul depreminde felaket kapıda!
TBMM'de tasarruf adımı: Yurt dışı geziye 3 gün sınırı
TBMM'de tasarruf adımı: Yurt dışı geziye 3 gün sınırı
Eksi puanla üniversiteli yapıp Vietnam'dan işçi getiriyoruz!
Eksi puanla üniversiteli yapıp Vietnam'dan işçi getiriyoruz!
Öğretmene geri hizmet! Yetersiz olan merkeze çekilecek
Öğretmene geri hizmet! Yetersiz olan merkeze çekilecek
Şehit olurken 20 kişiyi kurtardılar
Şehit olurken 20 kişiyi kurtardılar
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
'Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı' iddiasına soruşturma
'Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı' iddiasına soruşturma
Erdoğan: Terörle sivil siyaset yan yana durmaz
Erdoğan: Terörle sivil siyaset yan yana durmaz
Bakan Şimşek: Enflasyon çok keskin bir şekilde düşmeye başlayacak
Bakan Şimşek: Enflasyon çok keskin bir şekilde düşmeye başlayacak
QS 2025'te ilk 500'e giren üniversite sayısı 5'e çıktı
QS 2025'te ilk 500'e giren üniversite sayısı 5'e çıktı
Bakan Işıkhan: Bu yıl tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık
Bakan Işıkhan: Bu yıl tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık
Borsa ve kripto kazançlarından vergi alınacak mı?
Borsa ve kripto kazançlarından vergi alınacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul etti
Cevdet Yılmaz: Mali yapısı güçlü bir KKTC de bizim davamızdır
Cevdet Yılmaz: Mali yapısı güçlü bir KKTC de bizim davamızdır
Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
Hakkari'de görevden uzaklaştırılan Akış'a 19,5 yıl hapis cezası
Hakkari'de görevden uzaklaştırılan Akış'a 19,5 yıl hapis cezası
Bakan Şimşek: Ekonomide doğru yoldayız
Bakan Şimşek: Ekonomide doğru yoldayız
DMM, 'Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği' iddiasını yalanladı
DMM, 'Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği' iddiasını yalanladı
'Çalışan annelere destek projesine iki günde 12 bin 246 başvuru yapıldı'
'Çalışan annelere destek projesine iki günde 12 bin 246 başvuru yapıldı'
Borsadaki alım satım işlemlerine vergi geliyor
Borsadaki alım satım işlemlerine vergi geliyor
BES'le kredi kullanma dönemi başladı
BES'le kredi kullanma dönemi başladı
Kurban Bayramı için konulan ek otobüs seferleri satışa sunuldu
Kurban Bayramı için konulan ek otobüs seferleri satışa sunuldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bazı taşınmaz satışları ile imar planı değişikliği kararları Resmi Gazete'de

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 09:34, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:16
Yazdır
Bazı taşınmaz satışları ile imar planı değişikliği kararları Resmi Gazete'de

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Erzurum'un Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 72 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Asel Gayrimenkul Ticaret ve Sanayi AŞ'ye satışı uygun bulundu.

Aynı kurumun İstanbul'un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki taşınmazının ise 1 milyar 625 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye satışı onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki taşınmaza gelişme konut alanı, teknik altyapı alanı, trafo alanı, ağaçlandırılacak alan, park ve yol kullanım kararları getirilmesi ile Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki taşınmaza ticaret konut alanı, resmi kurum alanı, rekreasyon alanı ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım imar ve uygulama imar planı değişikliklerine onay verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kavaklı Mahallesi ile Atariye Mahallesi'ndeki taşınmazlara sanayi tesis alanı, park, yol ve yol kenarı koruma kuşağı kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım imar ve uygulama imar planlarının onaylanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik gelişme konut alanı, özel sosyal tesis alanı, park, genel otopark alanı ve yol kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin nazım imar ve uygulama imar planları değişikliklerine yönelik itirazlar reddedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber