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Dolar/TL 32,23 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yüzde 0,1 düşüşle başlamasının ardından 32,2280 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 10:14, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:15
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Dolar/TL 32,23 seviyesinden işlem görüyor

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 1 düşüşle 32,2564'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,2280'den, avro/TL yatay seyirle 35,0440'tan ve sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 41,2110'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 104,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Dün ülkede açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.

Analistler, iş gücü piyasası verilerinin Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açıldığı görüşünü desteklediğini belirterek, özellikle yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.

Öte yandan, dün Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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