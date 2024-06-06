500 ve 1000 TL'lik banknotların basımına ilişkin merak edilenleri yanıtlayan Bakan Karahan, 'Bu konuda birimlerimiz çalışıyor' diyerek soruları yanıtladı. Peki, 500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı? İşte 500 ve 1000 TL'lik banknotların basımına ilişkin Bakan Karahan'ın açıklaması.

500 VE 1000 LİRALIK BANKNOT ÇIKACAK MI?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotların basımına ilişkin sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi;

"Bu kapsamda, küpür kompozisyonunu sizin dediğiniz şekilde ve farklı göstergelerle yakından takip ediyoruz.

Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor. Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır."