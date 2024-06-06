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Mayısta en fazla satılan otomobil markaları

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs ayında en fazla satışı yapılan markalar Renault, Volkswagen ve Ford olarak sıralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 11:18, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:17
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Mayısta en fazla satılan otomobil markaları

Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,19 azalışla 80 bin 260'a, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 düşüşle 20 bin 45'e geriledi.

Mayıs ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 10 bin 850 adetle Renault ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 794 satışla Volkswagen ve 9 bin 50 adetle Ford takip etti.

Fiat 8 bin 826 satışla dördüncü, Chery 6 bin 208 ile beşinci sırada yer aldı.

- Otomobil satışlarında ilk 5 marka

Otomobil satışları ele alındığında mayısta en fazla satılan marka 9 bin 714 adetle Renault olurken, onu 6 bin 208 satışla Chery ve 4 bin 647 ile Hyundai izledi.

Fiat 4 bin 510 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Skoda 4 bin 162 adetle beşinci oldu.

- Lüks otomobil satışları

Toplam 55 markanın yer aldığı ODMD listesinde mayıs ayında Smart, Seres, Neta ve Aston Martin hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları mayıs ayında 4 bin 140 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 10'da kaldı. Tesla markasına ait veriler, ODMD'ye resmi olarak bildirilmediği için kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor.

Lüks otomobil grubunda mayısta 127 DS, 99 Porsche, 52 Lexus, 22 Maserati, 5 Jaguar, 3'er adet Bentley ile Ferrari ve 2 Lamborghini satıldı.

- Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford mayısta 6 bin 479 adetle listenin ilk sırasında yer alırken, onu 4 bin 316 ile Fiat, 1758 ile Volkswagen izledi.

Peugeot 1268 satışla dördüncü, Renault, 1136 adetle beşinci oldu.

Mayıs ayında markaların satış rakamları şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO4545004545
ALPINE220022
ASTON MARTIN000000
AUDI1.2741.274001.2741.274
BENTLEY330033
BMW2.1722.172002.1722.172
BYD20320300203203
CHERY6.2086.208006.2086.208
CITROEN2.9112.9111.0001.00003.9113.911
CUPRA74474400744744
DACIA3.3853.385003.3853.385
DFSK3030565608686
DS12712700127127
FARIZON33033
FERRARI330033
FIAT4.455554.5103.3219954.3167.7761.0508.826
FORD32.5682.5713.0163.4636.4793.0196.0319.050
HONDA3.1103.110003.1103.110
HONGQI220022
HYUNDAI3.3281.3194.6475575573.3281.8765.204
ISUZU0156124280156124280
IVECO03063060306306
JAGUAR550055
JEEP20420400204204
KARSAN0121212012
KG MOBILITY - SSANGYONG68868836736701.0551.055
KIA1.0791.07990790701.9861.986
LAMBORGHINI220022
LAND ROVER291291000291291
LEAPMOTOR1717001717
LEXUS5252005252
MASERATI2222002222
MAXUS0222202222
MERCEDES-BENZ2.1602.16071971902.8792.879
MG2.2932.293002.2932.293
MINI25125100251251
MITSUBISHI10100001010
NETA000000
NISSAN1.7791.779001.7791.779
OPEL3.0783.07867467403.7523.752
PEUGEOT4.0254.0251.2681.26805.2935.293
PORSCHE9999009999
RENAULT8.0351.6799.7141.1361.1368.0352.81510.850
SEAT83083000830830
SERES000000
SKODA4.1624.162004.1624.162
SKYWELL2525002525
SMART00000
SUBARU2525002525
SUZUKI97597500975975
TESLA1010001010
TOGG4.1404.14004.14004.140
TOYOTA2.8064353.2411851852.8066203.426
VOLKSWAGEN8.0368.0361.7581.75809.7949.794
VOLVO1.1001.100001.1001.100
TOPLAM:22.76757.49380.2606.50513.54020.04529.27271.033100.305

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