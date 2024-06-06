Valilik, belediye başkanının yazılı ifadesini istedi

Afyonkarahisar Valiliği, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tamam olmasına rağmen ruhsat vermediği gerekçesi ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yazılı ifadesini istedi.

Yerel haber sitesi afyonpostası'nın aktardığına göre, Afyonkarahisar Valiliği, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tamam olmasına rağmen ruhsat vermediği gerekçesi ile Köksal'ın ifadesini istedi.

Konuya ilişkin Köksal'a ulaşan dilekçede, Irak uyruklu Moussa G'nin spor salonu açma talebiyle belediyeye başvurduğu, gerekli evrakları teslim ettiği ancak evrak teslimine ilişkin kendisine herhangi bir 'alındı belgesi' verilmediği belirtildi.

Moussa G'ninsüreç içerisinde uzun süre bekletildiği aktarılan dilekçede, müştekiye "İstersen ağzınla kuş tut yine de bu dükkan açılmayacak.Burcu hanım söz verdi, sözünü tutacak" denildiği iddia edildi.

Valilik, söz konusu iddia nedeniyle Köksal'ın yazılı ifadesini istedi.