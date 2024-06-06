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Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığımız son aşamada

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığımız son aşamada. İnsan Hakları Eylem Planı hazırlığımız da son aşamada. Bu belgelerde noterlerimize yer verilmesini sağlayacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 13:57, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:00
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Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığımız son aşamada

Türkiye Noterler Birliğinin 53. Olağan Kongresi'ne, Bakan Tunç'un yanı sıra Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan, noterler ve hukukçular katıldı.

Bakan Tunç, buradaki konuşmasında, Filistin'de 9 aydır süren katliamın dünyanın gözü önünde yapıldığını belirterek, "Uluslararası kuruluşlar, uluslararası hukuk, uluslararası sözleşmeler, uluslararası mahkemeler, maalesef hiçbirinin etkisinin olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Katledilen 36 bini aşkın kişiden 16 bininin çocuk olduğunu anımsatan Tunç, "Maalesef günümüz insanlık vicdanı sokaklara taşarken, insanlığı temsil etmesi gereken kuruluşların etkisiz olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırıların ilk başladığı günden bu yana ateşkes çağrılarının ABD'nin vetosuyla reddedildiğini söyleyen Tunç, şöyle konuştu:

"İnsani yardım önergeleri bile reddedildi. Ama Türkiye olarak hakkaniyeti, adaleti savunmaya devam edeceğiz. Dünyada insan haklarını, çocuk haklarını savunmaya devam edeceğiz. Çocuk hakları diye basbas bağıran, kadın hakları diyen o Avrupa ülkerilerinden, orada çocuklar katledilirken ses çıkmadığını görüyoruz. İkiyüzlülüğün her türlüsünü gördük maalesef geçtiğimiz 9 aylık süreç içerisinde."

- "Noterler ihtilaflara mani olmaktadır"

Bakan Tunç, bir kamu hizmeti olan noterlik müessesinin adaletin sağlanması ile korunması açısından hukuk sisteminin temel taşlarından olduğunu bildirdi. Noterlerin işlemlere resmiyet kazandırdığını aktaran Tunç, noterlerin hukuki uyuşmazlık çıkmasını büyük ölçüde azalttığını dile getirdi.

"Noterler, uyuşmazlıklar daha meydana gelmeden ihtilaflara mani olmaktadır." diyen Tunç, noterlerin, kişiler ile toplumu uyuşmazlıkların zararlı etkilerinden koruyacak bir müessese olduğunu kaydetti.

Tunç, noterlerin sunduğu hizmetlerin ticaret dünyası için de büyük önem taşıdığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ekonomik ilişkilerin daha sağlam temellere oturmasına ve olası hukuki sorunların önüne geçilmesine imkan sağlar. Tüm bunların yanında noterlik kurumunun temel özellikleri; tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve güvenilirliktir. Bu özellikler, noterlerin hiçbir tarafın çıkarını gözetmeden, sadece yasaların kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda hareket etmelerini sağlar. Tarafsızlık ve dürüstlük, noterlik kurumuna olan güveni artırır ve noterlerin gerçekleştirdiği işlemlerin hukuki geçerliliğini de pekiştirir."

- Nöbetçi noterlerde 2,8 milyonu aşkın işlem yapıldı

Bakan Tunç, son 22 yılda 1154 noterlik kurulduğunu, 2002'de 1231 olan noterlik sayısının 2 bin 385'e çıktığını ifade etti.

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemede noterlikle ilgili düzenlemelerin de yer aldığını belirten Tunç, "Daha yapacak çok işimiz var. Buradan ifade edilen birçok hususta yeni dönemde taslaklar oluşturarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Tunç, yakın dönemde hayata geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasında işlem sayısının 2 milyon 813 bin 465 olduğunu aktararak, yurt dışında yaşayan vatandaşlara da bulundukları yerden noterlik işlemi yapmaları imkanı getirildiğini anımsattı.

Noterlerde kredi kartıyla ödeme ve güvenli ödeme sistemlerinin de hayata geçirildiğini ifade eden Tunç, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarının önüne geçilebilmesi adına da parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin hayata geçirildiğini belirtti.

Uygulamayla kimlik kartlarındaki çiplerde bulunan parmak izleriyle, noterlik işlemi esnasında alınan parmak izinin eşleştirilmesiyle kimlik doğrulaması yapıldığını anlatan Tunç, böylece sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçildiğini kaydetti.

Yılmaz Tunç, "Bu uygulama, 16 noterlikte pilot olarak başladı. Tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılacak." dedi.

- "Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığımız son aşamada"

Adalet Bakanı Tunç, noterlerin işlerini daha kolay yapabilmeleri adına bazı düzenlemelerin de yakın dönemde hayata geçirildiğini bildirdi.

Noterliklerle ilgili düzenleme hazırlıklarına değinen Tunç, şunları kaydetti:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığımız son aşamada. İnsan Hakları Eylem Planı hazırlığımız da son aşamada. Bu belgelerde noterlerimizle ilgili hem vatandaşlarımızdan gelen hem de sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu belgelerde de noterlerimize yer verilmesini sağlayacağız. Yargının etkinliğinde çok büyük faydasını gördüğümüz bu noterlik mesleğinin gelişimi ve sorunlarının giderilmesinde elimizden gelen gayreti göstereceğimizi belirtmek istiyorum."

- Birlik Başkanı Çağlayan seçimde aday olmayacak

Kongrede konuşan Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan, Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından birinin kadın haklarına ilişkin olduğunu belirterek, Birliğin ilk kadın başkanı olarak görev yaptığını anımsattı.

Birliğin yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktığını ifade eden Çağlayan, son dönemde Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulduğunu, mirasçılık belgelerinin mahkemelerin yanı sıra noterliklerden de alınmasına imkan tanındığını dile getirdi.

Çağlayan, yapılacak seçimde aday olmayacağını belirterek, yeni seçilecek başkana başarı dileğinde bulundu.

Türkiye Noterler Birliğinin 53. Olağan Kongresi kapsamındaki seçimler, 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

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