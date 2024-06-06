İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oldu
Geride bıraktığımız sezonun başında Fenerbahçe'ye imza atan ve 99 puan toplayarak sarı - lacivertlilerin tarihine geçen İsmail Kartal, şampiyonluk yarışını 2. sırada bitirmesinin ardından görevinden ayrılmıştı. Kartal'ın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak ediliyordu.
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 14:03, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:03
Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilen tecrübeli çalıştırıcı için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Fanatik'in haberine göre Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Taawoun, İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.