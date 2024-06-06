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Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 14:14, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:41
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.47'de merkez üssü Çelikhan olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremin kent merkezinde de hissedildiğini söyledi.

Varol, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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