Nvidia, Apple'ı geçti: Şirketin piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

Nvidia'nın hisseleri 5 Haziran Çarşamba günü yüzde 5ten fazla yükselerek bin 225 doları aştı. Böylece şirket piyasa kapanış itibariyle üç trilyonu geçen bir piyasa değerine ulaştı.

Piyasa değerinin yükselmesiyle Apple'ı geride bırakan Nvidia, dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu. Birinci sırada ise özellikle Chat GPT gibi yapay zeka yatırımıyla piyasa değeri oldukça artan Microsoft bulunuyor.

Teknoloji devi Apple Ocak 222'de üç trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk ABD'li şirket olmuştu. Apple'ın hemen ardından Microsoft da bu yılın ocak ayında üç trilyon doları aştı. Nvidia, piyasa değeri üç trilyon doları aşan üçüncü şirket oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünkü (5 Haziran) hisse senedi yükselişi, şirketin CEO'su Jensen Huang'ın servetini de 5 milyar dolardan fazla artırarak 107,4 milyar dolara yükseltti.

Nvidia en son 2002'de Apple'dan daha değerli bir şirketti.

Nvidia mayısta ilk çeyrek bilançosunu açıklamıştı, yapay zeka çiplerine taleple toplam satışlarını üçe katlayarak 26 milyar dolar olduğunu duyurmuştu. Şirketin tahminlerine göre sonraki çeyrek dönemde gelirleri 28 milyar dolara ulaşacak.