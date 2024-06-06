Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
ntalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 15:52, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:17
Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi katıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.