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F-16 alımında imza çok yakın

ABD Büyükelçisi Flake, yeni F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldığını açıkladı. Siyasi ve Askeri İlişkiler Departmanı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki güvenlik ortaklığına vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilgilendirme toplantısında F-16 alımına ilişkin değerlendirme yaptı. Bakanlık kaynakları, sürecin takvime uygun olarak olumlu şekilde ilerlediğini bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 15:59, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:49
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ABD ile Türkiye'nin F-16 anlaşmasında imzaların yakın olduğu bildirildi.

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, yeni F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldığını açıkladı.

Flake, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Siyasi ve Askeri İlişkiler Departmanı da "ABD, Türkiye'nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en ileri yeni F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD'nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri." açıklamasını yaptı.

Sürecin tamamlanması ile birlikte Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alacak.

MSB'DEN F-16 AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında da ABD ile F-16 satışına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Bakanlık kaynakları, ABD'den alınacak F-16 uçaklarında son durumun ne olduğuna ilişkin sorulara "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir." yanıtını verdi.

BİDEN YÖNETİMİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı. Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.

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