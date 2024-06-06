Otomobil almak için Hatay'dan Erzurum'a geldi, 560 bin lira dolandırıldı

Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim
F-16 alımında imza çok yakın
F-16 alımında imza çok yakın
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı
Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü
Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 4 ay yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 4 ay yasaklandı
Bakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyor
Bakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyor
Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Seminerlerini istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı
Seminerlerini istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı
Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi
Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi
CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
MEB bursluluk yönetmeliğinde kritik değişiklik
MEB bursluluk yönetmeliğinde kritik değişiklik
Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Kiralara ne kadar zam gelecek?
Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Kiralara ne kadar zam gelecek?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi
Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi
Büyük İstanbul depreminde felaket kapıda!
Büyük İstanbul depreminde felaket kapıda!
TBMM'de tasarruf adımı: Yurt dışı geziye 3 gün sınırı
TBMM'de tasarruf adımı: Yurt dışı geziye 3 gün sınırı
Eksi puanla üniversiteli yapıp Vietnam'dan işçi getiriyoruz!
Eksi puanla üniversiteli yapıp Vietnam'dan işçi getiriyoruz!
Öğretmene geri hizmet! Yetersiz olan merkeze çekilecek
Öğretmene geri hizmet! Yetersiz olan merkeze çekilecek
Şehit olurken 20 kişiyi kurtardılar
Şehit olurken 20 kişiyi kurtardılar
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
'Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı' iddiasına soruşturma
'Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı' iddiasına soruşturma
Erdoğan: Terörle sivil siyaset yan yana durmaz
Erdoğan: Terörle sivil siyaset yan yana durmaz
Bakan Şimşek: Enflasyon çok keskin bir şekilde düşmeye başlayacak
Bakan Şimşek: Enflasyon çok keskin bir şekilde düşmeye başlayacak
QS 2025'te ilk 500'e giren üniversite sayısı 5'e çıktı
QS 2025'te ilk 500'e giren üniversite sayısı 5'e çıktı
Bakan Işıkhan: Bu yıl tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık
Bakan Işıkhan: Bu yıl tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık
Borsa ve kripto kazançlarından vergi alınacak mı?
Borsa ve kripto kazançlarından vergi alınacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Otomobil almak için Hatay'dan Erzurum'a geldi, 560 bin lira dolandırıldı

Hatay'dan Erzurum'a gelerek internette gördüğü hafif ticari aracı almak 560 bin liraya almak isteyen bir kişi, araç sahibiyle buluştuğu noterde dolandırıldığını anladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 16:05, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:08
Yazdır

Hatay'da esnaflık yapan Selçuk S, internet görerek beğendiği ve piyasanın çok altında satılan hafif ticari araca talip oldu.

İlandaki cep telefonunu arayan Selçuk S, kendisini galerici olarak tanıtan ve adının Caner olduğunu söyleyen kişi ile 560 bin liraya anlaştı. Aracı satın almak için Erzurum'a gelen Selçuk S, ruhsat sahibi Bülent C. ile buluştu. Sanayide ekspertiz raporu alan ikili, satış işlemleri için notere gitti.

Selçuk S., noterde bir kez daha galerici Caner ile telefon görüştü. Satıcı, Selçuk S'den 560 bin lirayı E.D. adına kayıtlı IBAN numarasına göndermesini istedi. Selçuk S., parayı gönderdikten sonra satış işleminin gerçekleşmesini istedi ancak ruhsat sahibi Bülent C, hesabına henüz para yatmadığını, bu nedenle beklemeleri gerektiğini söyledi.

Selçuk S., bir süre sonra aradığı galerici Caner'e ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine Selçuk S. ile Bülent C, notere yakın bir nokta bulunan trafik polislerine giderek durumu anlattı.

"Para gelmeyince aradık ama ulaşamadık"

Olayı anlatan Selçuk S, "İlanda aracı gördüm ve fiyatı da uygun olduğu için şahsı arayıp, anlaştık. Erzurum'a geldim. Galerici olduğunu söyleyen kişi, ikimizi buluşturdu. Birlikte aracı ekspertize götürdük. Araç temiz çıkınca şahsı arayıp, aracı beğendiğimi ve notere gittiğimizi söyledim. Sonra kendisinin verdiği IBAN numarasına parayı internet bankacılığı ile havale ettim. Ama yanımdaki aracın gerçek sahibi bana 'O şahıs, bana paramı göndersin; işlemleri başlatalım' dedi. Uzun bir süre bekledik, para gelmeyince aradık ama ulaşamadık ve dolandırıldığımızı anladık. Paranın içinde depremde kaybettiğim 3 yaşındaki kızımın da bir miktar parası vardı" dedi.

Kaparo göndererek ilanı yayından kaldırttı

Bülent C. (32) ise 810 bin liraya aracını satışa koyduğunu söyledi. Daha sonra kendisini galerici Caner olarak tanıtan kişi ile satış konusunda 800 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Bülent C, bu kişinin bin lira kapora göndererek ilanı yayından kaldırılmasını istediğini söyledi.

Galericinin uyarıları nedeniyle alıcı Selçuk S. ile hiçbir şekilde fiyat konuşmadıklarını belirten Bülent C, "Bize kendini galerici olarak tanıtıp, aslında dolandırıcı olan kişi, bana sürekli 'Abi sen müşteri ile muhatap olma, ben hallediyorum' diyordu" ifadelerini kullandı.

Sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıldıkları anlaşılan Selçuk S. ile Bülent C, daha sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber