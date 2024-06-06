Icardi, Galatasaray'a veda mı ediyor?

Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim
F-16 alımında imza çok yakın
F-16 alımında imza çok yakın
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı
Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü
Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 4 ay yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 4 ay yasaklandı
Bakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyor
Bakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyor
Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Seminerlerini istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı
Seminerlerini istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı
Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi
Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi
CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
MEB bursluluk yönetmeliğinde kritik değişiklik
MEB bursluluk yönetmeliğinde kritik değişiklik
Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Kiralara ne kadar zam gelecek?
Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Kiralara ne kadar zam gelecek?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi
Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi
Büyük İstanbul depreminde felaket kapıda!
Büyük İstanbul depreminde felaket kapıda!
TBMM'de tasarruf adımı: Yurt dışı geziye 3 gün sınırı
TBMM'de tasarruf adımı: Yurt dışı geziye 3 gün sınırı
Eksi puanla üniversiteli yapıp Vietnam'dan işçi getiriyoruz!
Eksi puanla üniversiteli yapıp Vietnam'dan işçi getiriyoruz!
Öğretmene geri hizmet! Yetersiz olan merkeze çekilecek
Öğretmene geri hizmet! Yetersiz olan merkeze çekilecek
Şehit olurken 20 kişiyi kurtardılar
Şehit olurken 20 kişiyi kurtardılar
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
'Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı' iddiasına soruşturma
'Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı' iddiasına soruşturma
Erdoğan: Terörle sivil siyaset yan yana durmaz
Erdoğan: Terörle sivil siyaset yan yana durmaz
Bakan Şimşek: Enflasyon çok keskin bir şekilde düşmeye başlayacak
Bakan Şimşek: Enflasyon çok keskin bir şekilde düşmeye başlayacak
QS 2025'te ilk 500'e giren üniversite sayısı 5'e çıktı
QS 2025'te ilk 500'e giren üniversite sayısı 5'e çıktı
Bakan Işıkhan: Bu yıl tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık
Bakan Işıkhan: Bu yıl tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık
Borsa ve kripto kazançlarından vergi alınacak mı?
Borsa ve kripto kazançlarından vergi alınacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul etti
Ana sayfaHaberler Spor

Icardi, Galatasaray'a veda mı ediyor?

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren gol kralı Mauro Icardi, bu hamlesiyle taraftarları şaşırttı. Arjantinli yıldız takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 16:16, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:26
Yazdır
Icardi, Galatasaray'a veda mı ediyor?

Son iki sezonda şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray'da, bu başarının büyük bir kısmı Arjantinli forvet Mauro Icardi'ye atfedilmişti.

Gol kralı olarak Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunun mimarlarından biri olan Mauro Icardi hakkında taraftarları üzecek haberler peş peşe geliyor.

Dünyaca ünlü spor muhabiri Gianluca Di Marzio, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, Icardi'nin Erden Timur'un vedası nedeniyle kulüpten ayrılmaya sıcak baktığını ifade etmişti.

Son olarak, Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili paylaşımlarını kaldırması, taraftarlar arasında endişe yarattı.

Icardi dönemi bitiyor mu?

Genç yetenek, bu gece saatlerinde Instagram profilinin öne çıkanlar bölümünde yer alan Galatasaray paylaşımlarını kaldırarak dikkatleri üzerine çekti.

Icardi'nin takımdan ayrılmayı düşündüğü iddialarının ardından yaşanan bu gelişme, taraftarları endişelendirdi.

Taraftarlar, genç yıldızın takımdan ayrılık kararı alıp almadığını merak ederken, kulüpten resmi bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Galatasaray cephesinden Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Galatasaray'ın 2 sezon üst üste yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılılardan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili Ajansspor'a açıklamada bulundu.

Nihat Kırmızı, Icardi ile ilgili açıklamasında, "İhtimal dahilinde değil. Adı üstünde iddia. Bizim sözleşmeli futbolcumuz. Bunlar camianın kafasını karıştırmak için ortaya bilinçli iddialar." dedi.

Kırmızı açıklamasının devamında ise, "Biz şampiyon ve en güçlü takımız. Görüyorsunuz rakibimiz bizi yakalamak için Mourinho'yu getirdi, çok çaba sarf ediyorlar. Ama biz çok daha güçlü olacağız. Icardi, Galatasaray'da çok mutlu gitmesi söz konusu değil. Tüm oyuncular Galatasaray'ın oyuncusudur, kişilerin değil" şeklinde konuştu.

Erden Timur'un ayrılığıyla ilgili de konuşan Kırmızı, "Erden Timur çok başarılı oldu. Sevilen bir sima. Takdir hakkını kullandı. Kişisel olarak devam etmesini isterdim. Bizim en önemli eksiğimiz süreklilik. Erden Timur yöneticilikten ayrılmış olabilir, ama Galatasaraylılıktan asla ayrılmaz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı, Erden Timur ile ilgili sözlerini, "Önümüzdeki dönemde de görev alacaktır. Futbol şubesinde ben de çalışmıştım Burak Elmas başkanlığında. Orada eleştirilmemek mümkün değil. Hemen kırılmamak gerekiyor. Erden Timur çok büyük katkı sağladı. Keşke devam etseydi" şeklinde bitirdi.

Mertens ve Okan Buruk'a ilişkin açıklmasında da Kırmızı, "Okan Buruk ve Mertens ile yeni sözleşme konusunda anlaşıldı. Mertens'le 1 yıllık sözleşme yapıldı. Mertens bizim oyuncumuz. Zaniolo da Galatasaray'ın oyuncusu. Genç ve süper yetenek.

Galatasaray'da da çok başarılı oldu. Okan Buruk, isterse bizde devam edecek. Teklifler elbette değerlendirilir. Ama bu konuda teknik direktörümüzün fikri çok önemli. Kerem Aktürkoğlu'nun kalmasını isterse Okan hoca elbette ki devam edecektir. Zaten bizim oyuncumuz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber