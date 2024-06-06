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Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredata ilişkin, "Çocuklarımızın Harezmi Modeli'nde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri, pratik hayata geçirebilecek beceriye dönüştürebilmeleri için müfredatı değiştirdik. İtiraz edenler buna mı itiraz ediyor, anlamış değilim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 17:24, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:25
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Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sultangazi Belediyesi Malkoçoğlu Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Şenliği'nde yaptığı konuşmada, etkinliğin konjonktür olarak çok güzel bir zamana denk geldiğini söyledi.

Müfredatın neden değiştirildiğine ilişkin soru soranlara seslenen Tekin, "Biz çocuklarımızın Harezmi Modeli'nde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilecek beceriye dönüştürebilmeleri için müfredatı değiştirdik. İtiraz edenler buna mı itiraz ediyor, anlamış değilim. Biz diyoruz ki çocuklarımız Türkçe'yi, ana dilini güzelce kullansın, bunu uygulayarak göstersin, geleceğin yazarları olsun. Buna mı itiraz ediyorlar anlamış değilim." diye konuştu.

Bakan Yusuf Tekin, çocukların üzerindeki bilgi yükünü almak için müfredatı değiştirdiklerini belirterek, şöyle devan etti:

"Çocuklarımızın bilgi yükünü, okullarımızdaki müfredatın ağırlığını yüzde 35'in üzerinde azaltmak için müfredatımızı değiştirdik. Uluslararası toplumlarda, çağdaş dünyanın verilerinde bize yönelen eleştirileri ortadan kaldırabilmek, yani 'Sizin müfredatınız çok ağır. Sizin müfredatınız sadece bilgi odaklı, beceriye dönük değil.' eleştirilerini ortadan kaldırmak için müfredatımızı değiştirdik. Çocuklarımız geleceğe, geleceğin Türkiye'sine, toplumuna, milletine faydalı olmak, faydalı olabilmek için değerlerine sahip çıkabilsin diye müfredatımızı değiştirdik."

Tekin, bu değişikliğin sonuçlarının iyi olacağını, çocukların okullarına daha severek gideceklerini ve okullarda öğrendikleri bilgileri hayata geçirebileceklerini belirtti.

71 okul Harezmi Eğitim Modeli'ni uyguluyor

Sultangazi'de Harezmi Eğitim Modeli'ni uygulayan 71 okul olduğunu aktaran Tekin, yeni müfredat hayata geçtikten sonra 76 bin okulun tamamının bu tür şenliklere sahip çıkacağına inandığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Geleceğin Yazarları Projesi'ne Sultangazi'de 21 okulun dahil olduğunu, gelecek yıl 76 bin okulda projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Bu yolculukta kendilerine destek olmaya çalışanların da engellemeye çalışanların da olduğunu dile getiren Tekin, destekte bulunmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu söyledi.

Tekin, bu süreçte kendilerine yol arkadaşlığı yapan öğretmenlere de teşekkür ederek, "İyiki varsınız." dedi.

"Biz de Bakanlık olarak her daim yanınızdayız"

Velileri bu yolda hep yanlarında görmek istediklerini belirten Tekin, ebeveynlere seslenerek, "Çocuklarımız hayatlarının çok az bir kısmını bizimle geçiriyorlar, okullarımızda geçiriyorlar. Asıl büyük kısmını sizlerle yani olması gerektiği gibi aileleriyle geçiyorlar. Siz eğer çocuklarımızın okuldaki gayretlerine, öğretmenlerimizin okulda sizin çocuklarınız için yaptıkları fedakarlıklara biraz destek olursanız çok güzel bir tablo ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Programa katılma cesareti gösteren öğrenciler için katılımcılardan alkış isteyen Tekin, "Bize düşen şey bu şekilde dünyada örnek gösterilebilir bir eğitim sistemine sahip olmanız için elimizden geleni yapmak. Biz de Bakanlık olarak her daim yanınızdayız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, alanda sergilenen, 655 öğretmen ve 2 bin 800 öğrencinin 25 hafta boyunca teknolojiyi kullanarak ortaya çıkardığı projeleri inceleyerek, matematik, fen bilimleri, teknoloji ve mühendislik alanlarında hazırlanan projelerle ilgili bilgi aldı.

Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle de sohbet etti. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasından bazı isimlerin katıldığı etkinlik, öğrencilerin gösterilerini sergilemesinin ardından sona erdi.

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